POL-SN: Radfahrer schwer verletzt

Ein 68-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrades verletzte sich gestern Nachmittag bei einem Unfall schwer. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Bürgersteig verlor der Mann aus Rheinland-Pfalz in der Bornhövedstraße gegen 17:00 Uhr die Kontrolle über sein Rad. Beim Sturz verletzte sich der 68-jährige Deutsche am Kopf und wird nun im Krankenhaus behandelt.



