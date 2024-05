POL-GÜ: Verdacht der fremdenfeindlichen Äußerung in Rostock-Evershagen

Rostock (ots) -



In Verbindung mit einer vermeintlichen Ruhestörung im Bereich Rostock-Evershagen wurde der Polizei am Abend des 30.05.2024 bekannt, dass es in diesem Zusammenhang vor Ort zur Äußerung fremdenfeindlicher Parolen gekommen sein soll.



Gegen 19:15 Uhr stellten die Beamten in einer leerstehenden Halle in Rostock-Evershagen mehrere Personen fest, die zur Melodie des Liedes "L´Amour toujours" von Gigi D´Agostino mutmaßlich volksverhetzende Parolen von sich gegeben haben sollen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen gegen die 13 bis 18 Jahre alten Personen wegen des Verdachts der Volksverhetzung übernommen.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass es sich in solchen Fällen nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Die Polizei empfiehlt, sich sofort von dem Geschehen und den agierenden Personen zu distanzieren und die Polizei zu informieren.



Rückfragen bitte an:



veröffentlicht im Auftrag des Polizeipräsidiums Rostock



i.A.

Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell