POL-HST: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Tribsees

Tribsees (ots) -



Am Donnerstag, dem 30.05.2024 kam es gegen 11:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Tribsees.



Eine 68-jährige Deutsche befuhr mit ihrem PKW Opel den Koppelweg. Mutmaßlich setzten gesundheitliche Probleme bei ihr ein. Es trat Schwindel bei ihr auf und sie verlor wohl während der Fahrt das Bewusstsein.



Sie fuhr offenbar gegen einen Zaun und einen Poller. In der weiteren Folge traf sie einen abgeparkten PKW Volkswagen. Die Fahrerin war nicht ansprechbar, wurde aber durch Ersthelfer vor Ort betreut, ein Rettungswagen wurde hinzugezogen.



Es entstand bei beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.



