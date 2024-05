POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin in Stralsund

Stralsund (ots) -



Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Stralsund die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Betrügerin.



Der Polizei in Stralsund wurde am 14.12.2023 angezeigt, dass ein 78-jähriger Deutscher am 04.12.2023 gegen 9:30 Uhr am Geldausgabeautomaten der Sparkasse Vorpommern im Stralsunder Strela-Park 500 Euro abheben wollte. Der Automat gab das Geld jedoch zeitlich verzögert aus, sodass der Geschädigte zu dieser Zeit nicht mehr vor Ort war. Eine bislang unbekannte Frau begab sich nach dem Geschädigten an den Automaten und entnahm das Geld.



Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die

Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die die bislang

unbekannte Frau identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt

werden lassen. Die Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- helle Hautfarbe/Teint,

- schlanke Statur,

- kurzes Haar,

- zur Tatzeit bekleidet mit einer dunklen Winterjacke,

beige-schwarz-rosa gestreifter Schal sowie einer dunklen Tasche.



Das Bild der gesuchten Person ist hier zu finden: https://lmy.de/unVlM



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



