POL-NB: Zwei witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.05.2024 ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf

der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg

Ost. Ein Pkw BMW befuhr die BAB 20 in Richtung Lübeck. Der 24-jährige

deutsche Fahrer verlor bei starkem Regen durch Aquaplaning die

Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und neben

der Autobahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer befand sich allein

im Fahrzeug und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den

Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. Der Pkw war

nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Zur

Bergung des Pkw wurde der rechte Fahrstreifen der BAB 20 kurzzeitig

gesperrt.



Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich um 21:05 Uhr in der

Gegenrichtung zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam. Ein

Pkw VW befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Auch der

33-jährige polnische Fahrzeugführer verlor bei regennasser Fahrbahn

durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der

Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. In weiterer Folge überschlug

sich der Pkw auf der Fahrbahn. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen

und wurde in die Uni-Klinik Greifswald eingeliefert. Der Pkw war

nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der

Gesamtschaden beträgt hier ca. 35.000 Euro. Für die Bergung des Pkw

musste die BAB 20 kurzzeitig voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell