POL-HRO: Sachbeschädigung durch Feuer

Am Donnerstag, den 30.05.24, gegen 21:43 Uhr wurde die Polizei durch

das Brandschutzrettungsamt über einen Brand im Toitenwinkler Weg,

kurz vor Toitenwinkel Dorf, informiert. Vor Ort stellten die Beamten

des Polizeireviers Rostock-Dierkow fest, dass durch unbekannte Täter

ein Toilettenhäuschen und ein Baustoffcontainer angezündet wurden.

Die kurz darauf eintreffende Berufsfeuerwehr löschte die Brände. Das

Toilettenhäuschen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Am

Baustoffcontainer entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird

derzeit auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.



Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung eingeleitet.



Die Berufsfeuerwehr Rostock war mit 10 Kameraden im Einsatz.



gefertigt:

Ole Dräger

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Dierkow



verantwortlich:

Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



