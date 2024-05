POL-HRO: Kellerbrand in Rostocker Hochhaus

Rostock (ots) -



Am 30.05.2024 wurde die Polizei um 23:19 Uhr durch das

Brandschutzrettungsamt Rostock informiert, dass es in der Rigaer

Straße zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen

sei. Vor Ort bestätigte sich das Feuer im Keller des 16-geschossigen

Hochhauses. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden durch die

Feuerwehr die Wohnungen der unteren acht Etagen auf der

brandbetroffenen Gebäudeseite geräumt und deren Bewohner mussten das

Wohnhaus vorübergehend verlassen. Nachdem der Brand endgültig

gelöscht war, wurden durch die Feuerwehr noch die entsprechenden

Wohnungen überprüft. Die letzten Bewohner konnten gegen 00:30 Uhr in

ihre Wohnungen zurückkehren.



Nach ersten Erkenntnissen ist vermutlich ein technischer Defekt in

einem Kabelschacht ursächlich für den Brand gewesen. Da eine

fahrlässige Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann,

wird eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Vor Ort sicherte der

Kriminaldauerdienst Rostock Spuren und in der weiteren Folge wird ein

Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



Durch das Feuer wurden keine Bewohner verletzt. Die Wohnungen blieben

gänzlich unbeschädigt und waren weiterhin bewohnbar. Zur Höhe des

Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Das Brandschutzrettungsamt brachte insgesamt 31 Kameraden der

Feuerwachen 1 bis 3 und der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde zum

Einsatz.



