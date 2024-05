POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Rostock-Schmarl

Rostock (ots) -



Eine körperliche Auseinandersetzung ereignete sich am gestrigen Mittwoch (29.05.2024) gegen 11.15 Uhr in Rostock-Schmarl. Mitarbeiter einer dortigen Notunterkunft hatten die Beamten informiert, nachdem vor Ort eine Bewohnerin der Einrichtung ein gegen sie ausgesprochenes Hausverbot nicht akzeptiert haben soll.



Nach dem Aussprechen des Hausverbotes habe die 31-jährige Ukrainerin eine Mitarbeiterin der Unterkunft körperlich angegriffen. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



