POL-HST: Diebstahl eines Volkswagen Multivan in Stralsund

Am Mittwoch, dem 29.05.2024 wurde der Polizei in Stralsund der Diebstahl eines Volkswagen Multivan aus Stralsund gemeldet.



Demnach haben unbekannte Täter mutmaßlich in der Zeit vom Dienstag, 28.05.2024, 22 Uhr, bis Mittwoch 29.05.2024, 05:45 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Lindenstraße einen dort geparkten weißen Multivan der Farbe weiß entwendet (HST-Kennzeichen). Das Fahrzeug hat Dellen an der rechten Schiebetür und Kratzer am hinteren Kotflügel. Das Fahrzeug verfügt über eine ansteckbare Anhängerkupplung, welche sich im Fahrzeug befindet.



Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder gar zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0) oder jeder andere Polizeidienststelle zu melden. Darüber hinaus können sachdienliche Hinweise über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



