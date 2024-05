POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund mehrerer Veranstaltungen am Freitag

Rostock (ots) -



Aufgrund von zwei Veranstaltungen kann es morgen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Am Freitagnachmittag findet in der Rostocker Innenstadt eine angemeldete Demonstration statt. Geplant ist ein Aufzug der Versammlungsteilnehmer von der Marienkirche über die Steinstraße, Ernst-Barlach-Straße und im Folgenden von der Warnowstraße zur Straße Am Strande. Weiterhin ist beabsichtigt, über die Grubenstraße, Krämerstraße zum Neuen Markt zu gelangen, um dort eine Abschlusskundgebung durchzuführen. Dabei kann es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.



Zusätzlich findet am Freitag um 20:30 Uhr im ausverkauften Ostseestadion das Fußballländerspiel der Frauen zwischen Deutschland und Polen statt. Aus diesem Grund kann es ab 18:00 Uhr im Bereich der Gartenstadt und in der Kopernikusstraße zu Verkehrseinschränkungen kommen.



Nach Möglichkeit sollten öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise genutzt werden.

Alle Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung der temporären Ausschilderungen und um Verständnis für die Einschränkungen gebeten.



