POL-LWL: Nach angezeigter Bedrohung in Lübz - Polizei ermittelt Frau

Lübz (ots) -



Nach einer angezeigten Bedrohung in Lübz, wonach eine Frau am frühen Montagabend zwei Kinder auf einem Spielplatz mit einem Messer bedroht haben soll (wir informierten am Dienstag), hat die Polizei nun nach mehreren Zeugenhinweisen eine 24-jährige Verdächtige ermitteln können. Die 24-Jährige hatte bei einer ersten Befragung andere Aussagen als die betroffenen Kinder zum Vorfall gemacht, sodass alle Beteiligten jetzt nochmals durch die Kriminalpolizei zum Sachverhalt gehört werden müssen. Überdies erhielt die Frau eine sogenannte Gefährderansprache von der Polizei, bei der ihr unmittelbare Konsequenzen für strafbares Verhalten aufgezeigt wurden. Zudem dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die wegen Bedrohung geführt werden, noch an. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall appelliert die Polizei, keine Vorverurteilungen von Personen, insbesondere in den sozialen Medien und Messenger-Diensten, zu veröffentlichen. Gleichermaßen sollten derartige Veröffentlichungen nicht ungeprüft in den sozialen Netzwerken geteilt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell