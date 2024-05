POL-ANK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Wusterhusen

Wusterhusen (ots) -



Gestern Vormittag (29.05.2024, gegen 10:00 Uhr) ereignete sich auf der K22 bei Wusterhusen ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Landmaschine. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 73-jährige deutsche Fahrer des Traktors die K22 aus Richtung Wusterhusen kommend in Richtung Brünzow. Als er nach links in den Gustebiner Damm abbiegen wollte, setzte der hinter ihm fahrende 66 -jährige deutsche Fahrer eines Transporters VW - trotz Überholverbot - zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 72.000 Euro.



