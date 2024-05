POL-LWL: Zweimaliger Ladendieb nach Zeugenhinweis gestellt

Parchim (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Ladendieb gestellt, der zunächst in einem Drogeriemarkt und wenige Minuten später in einem Discountmarkt Waren gestohlen hat. Zunächst hatte der 41-Jährige in einem Drogeriemarkt der Stadt mehrere Flacons mit Parfüm im Gesamtwert von etwa 130 Euro gestohlen, wobei er von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet wurde. Der betreffende Mitarbeiter folgte dem Beschuldigten anschließend bis zu einem Discountmarkt, wo der Tatverdächtige abermals verschiedene Waren, unter anderem Spirituosen und Lebensmittel, entwendete. Die hinzugerufene Polizei nahm gegen den aus Russland stammenden Tatverdächtige eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf.



