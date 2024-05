POL-LWL: Beton auf Fahrbahn sorgt für Vollsperrung

Details anzeigen Ein Teil der verschmutzten Fahrbahn auf der B 191 in Lübz. Foto: Polizeirevier Plau am See Ein Teil der verschmutzten Fahrbahn auf der B 191 in Lübz. Foto: Polizeirevier Plau am See

Lübz (ots) -



Nachdem der Fahrer eines Betonmischers am Mittwochnachmittag während der Fahrt Teile seiner Ladung verloren hat, musste die Ortsdurchfahrt der B 191 in Lübz während der Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr der Stadt Lübz als auch der Stadtbauhof rückten an, nachdem an mehreren Stellen auf der Ortsdurchfahrt Flüssigbeton mit Kieselsteinen festgestellt wurde. Über eine Länge von etwa 300 Metern konnte die Verschmutzung mit Schaufel und Besen aufgeladen und anschließend mit Wasser saubergespült werden. Dabei mussten an manchen Stellen bis zu 2 Schubkarren Beton beseitigt werden. Noch während der Reinigungsarbeiten meldete sich der 58-jährige Fahrer des Betonmischers bei der Polizei. Nach seinen Angaben führte offenbar ein technischer Defekt am Mischwerk des Fahrzeuges zum Austritt der Ladung. Es selbst habe den Verlust des Betons während der Fahrt zunächst nicht bemerkt, sei dann aber durch Mitarbeiter seiner Firma daraufhin angesprochen worden. Die Polizei, die sich ebenfalls an der Reinigungsaktion beteiligte, hatte die B 191 in diesem Zuge für etwa 60 Minuten voll gesperrt.



