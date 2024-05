POL-GÜ: 55.000 Euro Sachschaden: Schwerer Verkehrsunfall bei Bützow sorgt für stundenlange Sperrung der L 11

Bützow/ Zibühl (ots) -



Am späten Vormittag des 29.05.2024 ereignete sich auf der L 11 zwischen Bützow und der Ortslage Zibühl ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW, infolgedessen beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.



Wie den ersten Erkenntnissen aus dem eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungsverfahren zu entnehmen ist, soll die 29-jährige Fahrerin eines VW gegen 11:19 Uhr auf der Tarnower Chaussee in Richtung Zibühl unterwegs gewesen sein, als es in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden 66-jährigen Fahrer eines Opel gekommen sein soll.



Aufgrund der Intensität des Zusammenstoßes sollen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert worden und erst hier zum Stillstand gekommen sein. Die sofort eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes verbrachten die beiden am Unfall beteiligten Deutschen zur medizinischen Behandlung in die Warnowklinik in Bützow. Glücklicherweise seien beide Beteiligte im Kontext des Unfallgeschehens nur leicht verletzt worden.



Die L 11 musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung beider Fahrzeuge in beide Richtungen voll gesperrt werden. Erst gegen 13:50 Uhr wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Zur Unfallursache liegen derzeit keine Angaben vor.



Einer ersten Einschätzung zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens 55.000 Euro.



Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wird in Kürze an die Kriminalpolizei übergeben.



