POL-LWL: Hoher Schaden bei Diebstahl eines Bohrgestänges

Bergrade-Dorf (ots) -



Nahe Bergrade-Dorf haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch ein mehrteiliges Bohrgestänge gestohlen. Der entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 30.000 Euro belaufen. Insgesamt stahlen die Täter 50 Bohrstangen, die auf einer Arbeitsmaschine an der Zufahrt zum dortigen Kieswerk gelagert waren. Offenbar haben die Täter das Gestänge, das zum Verlegen von Gasleitungen benötigt wird, anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Kriminalpolizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell