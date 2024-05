POL-HRO: Graffito-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten am heutigen Dienstagmorgen drei Graffito-Sprayer durch die Polizei Rostock auf frischer Tat gestellt werden.



Gegen 01:45 Uhr hatten fünf Personen ein Graffito in der Innenstadt von Rostock gesprüht. Ein Zeuge, der die Handlungen Am Strande beobachten konnte, informierte umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten der Polizei Rostock konnten im Nahbereich drei Tatverdächtige stellen. Dabei handelt es sich um drei Deutsche im Alter von 16 und 18 Jahren. An der Kleidung der tatverdächtigen Männer konnten zum Graffito passende Farbanhaftungen festgestellt werden. Die Kleidung wurde sichergestellt. Weiterhin wurde auch ein Smartphone eines der Tatverdächtigen beschlagnahmt, auf dem sich diverse Bilder von weiteren Grafitti befanden.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell