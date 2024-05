POL-HRO: Einbruch in LKW-Tresor in Dierkow - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Nachdem sich unbekannte Täter am vergangenen Montag gegen 05:30 Uhr Zutritt zu einem Lieferwagen verschafft und Bargeld aus dem darin befindlichen Tresor entwendet haben sollen, ermittelt nun die Kriminalpolizei Rostock.



Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 59-jährige Fahrer eines LKW sein Fahrzeug auf dem Hannes-Meyer-Platz im Rostocker Stadtteil Dierkow abgestellt, um dort eine Bäckerei zu beliefern. Dazu begab sich der Mann in die örtliche Filiale. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug gegen 08:40 Uhr bemerkte er zwei männliche Personen, welche sich in seinem LKW aufhielten und bei seinem Erscheinen sofort flohen. Das Duo soll sich über den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Rövershäger Chaussee fortbewegt haben. Der Fahrer konnte im Anschluss feststellen, dass der Tresor im Fahrzeug gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet wurde. Der 59-Jährige informierte umgehend die Polizei.

Die Tatverdächtigen konnten durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden:



Tatverdächtiger 1:



· Männlich, 170 - 175 cm

· Graue Haare

· Dunkel bekleidet

· Im Besitz einer Plastiktüte in den Farben blau/ weiß /schwarz



Tatverdächtiger 2:



· Männlich. 175 -180 cm



· Graue Haare

· Bekleidet: graue Oberbekleidung und eine dunkle Hose



Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die tatverdächtigen Männer nicht mehr angetroffen werden. Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort die Tatortarbeit durch. Es konnten Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden müssen. Der Sachschaden soll sich nach Schätzungen auf 200 Euro belaufen.



Die Kriminalpolizei Rostock bittet im Zusammenhang der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montagmorgen Beobachtungen im Bereich Hannes-Meyer-Platz gemacht, welche zur Aufklärung der Straftat und zur Ermittlung der tatverdächtigen Männer führen könnte.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell