POL-NB: Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines PKW auf der L35

Weitenhagen (ots) -



In den heutigen Morgenstunden (29.05.2024) gegen 07:00 Uhr kam es auf der L35, zwischen Weitenhagen und Grubenhagen, zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines PKW. Aufgrund von Ablenkung kam die 34-jährige deutsche Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Die Frau erlitt einen Schock, ihre zwei Kinder blieben augenscheinlich unverletzt. Alle Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1.000 Euro. Die L35 musste zeitweise halbseitig gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell