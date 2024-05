POL-NB: Freilaufender Hund beißt jungen Mann

Neubrandenburg (ots) -



Beim Gassi gehen in einem Hinterhof im Bereich des Weidegang 7 in Neubrandenburg hat ein freilaufender Hund zuerst den Vierbeiner eines 21-Jährigen angefallen und dann das Herrchen selbst gebissen.



Der junge Mann war dazwischen gegangen, um seinen eigenen Hund vor dem Angriff des anderen Vierbeiners zu schützen. Dabei biss der Hund dem 21-Jährigen in den Arm, wodurch er leichtverletzt wurde. Der Hund des Opfers trug keine größeren Verletzungen davon.



Passiert ist der Vorfall bereits am 06. Mai, gegen 22:00 Uhr. Bisherige Ermittlungen der Kripo zu dem Hund und einem möglichen Besitzer haben nicht zum Erfolg geführt. Daher bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zu einem dunklen Hund - möglicherweise ein Schäferhund - machen, der im Bereich des Weidegangs in Neubrandenburg frei herumläuft oder frei herumgelaufen ist? Wer erkennt eventuell bei der Beschreibung seinen eigenen Hund wieder, der zu diesem Zeitpunkt allein unterwegs gewesen sein könnte?



Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Der Geschädigte ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell