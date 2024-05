POL-NB: Verfolgung und Festnahme bei versuchtem Lexus-Diebstahl

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei hat einen 24-jährigen Litauer nach einer Verfolgung festgenommen. Er steht im Verdacht, dass er mit möglichen weiteren Tatverdächtigen einen Lexus vom Gelände eines Autohauses in der Eschengrunder Straße in Neubrandenburg stehlen wollte.



Kurz vor 01:00 Uhr heute Nacht hat eine Zeugin zufällig ein paar auffällige Männer im Bereich des Autohauses beobachtet, die maskiert zu sein schienen und sich immer wieder versteckten. Sie rief sofort die Polizei - und hat damit einen Einsatz ausgelöst, der zur Ergreifung von einem Tatverdächtigen führte.



Im Tatortbereich kamen sofort vier Streifen-Teams und ein ziviles Team zum Einsatz. Das Gelände um den Tatort wurde großflächig umzingelt, da die Einsatzkräfte von mehreren Tatverdächtigen in dem Bereich ausgehen mussten.



Einer, der 24-jährige Litauer, wurde gesehen und konnte zunächst mit dem Streifenwagen und dann zu Fuß verfolgt und gefasst werden. Er befindet sich in Gewahrsam. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und verletzte dabei einen Beamten leicht. Gegen den Mann wird ein Haftbefehlsantrag geprüft.



Mögliche weitere Tatverdächtige sind flüchtig.



Die Polizei bedankt sich bei der aufmerksamen Zeugin, die durch schnelles Handeln den Autodiebstahl verhindert hat.



Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 35.000 Euro.



Die Polizei geht davon aus, dass derzeit eine Bande in der Region unterwegs sein könnte, die es womöglich auch in anderen Autohäusern auf derartige Autotypen abgesehen hat. Daher bittet die Polizei um erhöhte Vorsicht und entsprechende Überprüfung der eigenen Sicherheitsmaßnahmen in den Autohäusern der Region.



