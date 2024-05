POL-LWL: Paketauto erfasst Frau und verletzt sie schwer

Plau am See (ots) -



In Quetzin bei Plau hat am Dienstagnachmittag ein Paketauto eine Frau angefahren und dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Paketauto beim Rückwärtsfahren auf einer Grundstückszufahrt die 55-Jährige mit dem Fahrzeugheck erfasst, die daraufhin zu Boden stürzte. Nach Angaben des Autofahrers habe er die Frau nicht gesehen. Die schwer verletzte 55-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



