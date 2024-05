POL-NB: Arbeitsunfall im Kieswerk Neukalen (Landkreis Mecklenburgischer Seenplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 28.05.2024, gegen 15:20 Uhr, kam im Kieswerk Neukalen zu einem

Arbeitsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der

22-jähriger deutscher Mitarbeiter im Einfülltrichter der Siebanlage

und entfernte Metallteile. Sein 39-jähriger deutscher Kollege

bemerkte dies aus bislang ungeklärter Ursache zu spät und bestückte

mit seinem Radlader den Trichter mit mehreren Tonnen Sand- /

Steingemisch. Dabei wurde der 22-Jährige unter dem Material begraben.

Es dauerte ca. zwei Stunden, bis der 22-Jährige befreit werden

konnte. Er wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt mit

dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache

aufgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung gegen den 39-Jährigen Fahrer des Radladers

eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell