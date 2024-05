POL-LWL: Unbekannte Frau soll Kinder bedroht haben

Lübz (ots) -



Die Polizei prüft jetzt einen Vorfall, wonach eine unbekannte Frau am frühen Montagabend in Lübz zwei Kinder mit einem Messer bedroht haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf dem Spielplatz nahe des Einkaufszentrums. Nach Angaben der Kinder habe die Frau plötzlich mit einem Messer vor den 9 und 10 Jahre alten Kindern gestanden. Die Kinder, die auch verbal von der Frau bedroht worden sein sollen, seien anschließend davongelaufen. Die Polizei, die den Vorfall ernst nimmt und eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen hat, bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen. Den Beschreibungen zufolge soll die unbekannte Frau ca. 20 Jahre alt, ca. 160 Zentimeter groß und sehr schlank gewesen sein. Sie trug schulterlanges schwarzes Haar und ein graues Kleid. Hinweise zu diesem Vorfall oder zu der noch unbekannten Frau nimmt die Polizei in Plau (038735/ 8370) entgegen.



