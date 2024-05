POL-NB: Flüchtiger Radfahrer mit Waffe im Gepäck

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 27.05.2024 stellten die Neubrandenburger Beamten auf dem Marktplatz einen Fahrradfahrer fest, der ein Handy während der Fahrt nutzte.



Zum Anhalten der Person wurde das optische Signal auf dem Streifenwagen "Stopp Polizei" eingeschaltet. Der Radfahrer beschleunigte und fuhr davon.



In der weiteren Folge nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Ein zweiter Streifenwagen kam zur Unterstützung hinzu. Beide Streifenwagen hatten das Blaulicht eingeschalten und forderten den Radfahrer mehrmals lautstark zum Anhalten auf.



Nach mehreren 100 Metern durch die Innenstadt von Neubrandenburg konnte der Radfahrer auf dem Gehweg des Friedrich-Engels-Ring auf Höhe des Güterbahnhofes gestoppt werden.



Die Person konnte keinen gültigen Personalausweis herausgeben. Bei der Kontrolle nach Ausweispapieren wurde der Rucksack durchsucht. Dabei machten die Beamten einen auffälligen Fund. Der Mann führte einen Teleskopschlagstock, eine schussfähige Schreckschusspistole, einen Schlagring und Cannabis mit sich.



Bei dem aufgefundenen Schlagring handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand.

Die Schreckschusswaffe und den Teleskopschlagstock darf der Beschuldigte zwar besitzen, jedoch nicht in der Öffentlichkeit führen. Das mitgeführte Cannabis überschritt die erlaubte Menge.



Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen konnte die Identität des Beschuldigten geklärt werden. Es handelts ich um einen 34-jährigen deutschen Mann.



Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt. Weiterhin wurden die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet.



Eine Meldung an die zuständige Waffenbehörde und die Führerscheinstelle ist erfolgt.



