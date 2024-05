POL-HST: Streit in Stralsunder Supermarkt

Stralsund (ots) -



Die Polizei wurde gestern am Montag (27.05.2024) gegen 18:30 Uhr in einen Supermarkt im Stralsunder Frankendamm gerufen. Zwei männliche Personen gerieten in Streit, weil einer mutmaßlich ohne Berechtigung auf dem Mutter-Kind-Parkplatz parkte.



Nach ersten Erkenntnissen, soll ein 57-jähriger einem 33-jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der flachen Hand geohrfeigt haben. Im weiteren Verlauf wurde der Security-Mitarbeiter des Supermarktes augenscheinlich durch den 57-jährigen bedroht. Der 33-jährige erlitt Schmerzen, jedoch keine Verletzungen.



Die Polizei hat wechselseitige Strafanzeigen aufgenommen.



Alle Beteiligten in dieser Pressemittteilung waren Deutsche.



