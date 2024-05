POL-HST: Mutmaßliche Raubstraftat im Stralsunder Leo-Tolstoi-Weg

Stralsund (ots) -



Am Montag, dem 27.05.2024 ereignete sich gegen 17:42 Uhr im Stralsunder Leo-Tolstoi-Weg, Höhe Regenbogenplatz eine mutmaßliche Raubstraftat.



Ersten Erkenntnissen zufolge traf dort ein 16-jähriger deutscher Geschädigter auf fünf ihm in Teilen unbekannte Männer. Er wurde offenbar von einem unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen, zudem soll er von ihm am Hals gepackt und gewürgt worden sein.



Im weiteren Verlauf wurde der 16-jährige durch eben diese Person bedroht und aufgefordert, seine Geldbörse und seinen Tabak auszuhändigen, was er auch tat. Anschließend entfernte sich die Gruppe und konnte auch durch eintreffende Beamte nicht mehr angetroffen werden.



Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Raubes wurden aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell