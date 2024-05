POL-NB: Ausgehobene Gullydeckel behindern den Straßenverkehr

Neubrandenburg (ots) -



Am 26.05.2024 um 00:10 Uhr erhielt die Neubrandenburger Polizei die Meldung, dass auf der Straße am Augustabad mehrere Gullydeckel liegen sollen.



Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt sieben Gullydeckel aus ihrer jeweiligen Position gezogen und wenige Meter von ihrer vorhergesehenen Position abgelegt wurden.



Die Beamten konnten alle Gullydeckel wieder einsetzen, sodass mögliche Gefahren für die Öffentlichkeit beseitigt wurden.



Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer am Abend des 25.05.2024 ungewöhnliche Personen oder Personenbewegungen im Bereich des Augustabad beobachtet oder wahrgenommen hat, meldet sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395 5582 5224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



