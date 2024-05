POL-LWL: Strohlager geriet in Brand

Dümmer (ots) -



In Parum bei Dümmer ist am Montagabend ein Strohlager in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und lösche die aus etwa 20 Ballen bestehende Strohmiete. Ein vorbeikommender Autofahrer hatte die Flammen gegen 19:30 Uhr entdeckt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wurde zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



