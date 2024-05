POL-GÜ: 2,23 Promille - PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf BAB 20

Tessin/ BAB2 0 (ots) -



Am Abend des 27.05.2024 ereignete sich auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge. Unfallursache: Alkohol.



Wie den Erkenntnissen aus dem eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungsverfahren zu entnehmen ist, soll sich der 34-jährige Fahrer eines Skoda gegen 19:20 Uhr in erheblich alkoholisiertem Zustand befunden haben, als er in einem Baustellenbereich auf den vor ihm fahrenden LKW auffuhr und darüber hinaus mehrere Warnbaken touchierte.



Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Deutschen einen Wert von 2,23 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem in Niedersachsen wohnhaften Mann eine Blutprobe wurde entnommen. Der PKW des Mannes war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Der vermeintliche Unfallverursacher sowie auch der 52-jährige Fahrer des am Unfall beteiligten Transporters blieben glücklicherweise unverletzt.



Einer ersten Einschätzung zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.



Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wird in Kürze an die Kriminalpolizei übergeben.



