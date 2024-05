POL-HRO: Ausländerfeindliche Parolen skandiert - Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots) -



Wie der Polizei bekannt wurde, werden in sozialen Netzwerken Videosequenzen geteilt, die offenbar Szenen einer Veranstaltung zeigen, die am Pfingstwochenende in Banzkow stattgefunden hat.

Darauf sind mehrere Personen zu sehen, die zur Melodie des Liedes "L´amour toujours" von Gigi D´Agostino mutmaßlich volksverhetzende Parolen grölen. Ein Zeuge des Geschehens informierte die Polizei und im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten bereits zwei Videosequenzen aus sozialen Netzwerken als Beweismittel gesichert werden.



Weitere Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt der polizeiliche Staatsschutz unter der Telefonnummer 038208 - 888 2224 oder die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/ entgegen.



Darüber hinaus wurde in der Nacht zum 26.05.2024 auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin eine Personengruppe festgestellt, die zur Melodie des Liedes ebenfalls fremdenfeindliche Parolen skandierte. Hier konnten die Beamten fünf deutsche Tatverdächtige im Alter von 17 bis 30 Jahren stellen.



In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin wegen des Verdachts der Volksverhetzung an.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich in solchen Fällen sofort von dem Geschehen und den agierenden Personen zu distanzieren und in jedem Fall den Veranstalter oder die Polizei zu informieren.



