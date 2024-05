POL-HRO: Wiederholt im Einsatz: Dreiergespann sorgt am vergangenen Wochenende für zahlreiche Einsätze im Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen

Rostock (ots) -



Am 25.05.2024 befanden sich Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen bei einem Rostocker Einkaufsmarkt im Pütterweg zunächst aufgrund eines zuvor mitgeteilten Hausfriedensbruchs im Einsatz.

Gegen 12:15 Uhr trafen die Beamten vor Ort auf die Mitarbeiter des vom Markt eingesetzten Sicherheitsdienstes. Nach Angaben der Hinweisgeber soll es durch einen 43-jährigen, aus Polen stammenden Mann trotz bekannten Hausverbotes wiederholt zu Hausfriedensbrüchen gekommen sein. Die Weisungen des Sicherheitspersonals ignorierte der Mann zudem ebenso.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Im Kontext der Erörterung des Ausgangssachverhaltes kamen im Weiteren zwei dem Beschuldigten Bekannte, eine 38-Jährige sowie ein 28-jähriger Mann, hinzu. Beide Personen sind ebenso polnischer Nationalität. Der 28-Jährige trat sofort aggressiv den Beamten gegenüber und begann darüber hinaus unvermittelt, diese zu beleidigen sowie eine verfassungsfeindliche Grußform zu skandieren. Der nun Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.



Während der Maßnahmen zur Überprüfung der Personalien aller vor Ort befindlichen Personen wurden die eingesetzten Beamten zudem auf mehrere durch die 38-jährige Frau sowie den 28-Jährigen mitgeführte Flaschen alkoholischer Getränke sowie Dinge des täglichen Bedarfs aufmerksam, zu denen kein Eigentums- bzw. Kaufnachweis vorlag. Im Rahmen sich anschließender Ermittlungen erhärtete sich hier der Anfangsverdacht eines Ladendiebstahls durch die benannte Frau in einem Lebensmittelmarkt im Rostocker Südstadt-Center, weshalb auch gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.



Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren Einsätzen, welche durch die drei o.g. Personen verursacht bzw. bedingt waren. So kam es durch den 43-jährigen Mann nicht nur zu einer Beleidigung und Bedrohung gegenüber eines Unbeteiligten im Bereich einer Tankstelle in der Erich-Schlesinger-Straße, sondern auch zur versuchten gefährlichen Köperverletzung und Bedrohung zum Nachteil des wiederum betroffenen Sicherheitspersonals des Einkaufsmarktes im Pütterweg. Hier hatten sich die beiden männlichen Tatverdächtigen laut Aussagen der Zeugen zunächst erneut Zutritt zum Markt verschafft. Als das Sicherheitspersonal abermals einschritt, trat der 28-jährige unvermittelt einen 32-jährigen Mitarbeiter. Kurz darauf soll dann der 43-Jährige ein Messer in den Händen gehalten und hiermit das Sicherheitspersonal bedroht haben.

Die wiederum einschreitenden Beamten konnten der Personen erneut habhaft werden. Das beschriebene Messer wurde jedoch nicht aufgefunden. Um der potenziellen Möglichkeit der Begehung weiterer Straftaten entgegenzuwirken, ist durch eine Richterin des Amtsgerichtes Rostock die Gewahrsamnahme der beiden männlichen Tatverdächtigen angeordnet und durch die Polizeikräfte umgesetzt worden.



Alle eingeleiteten Ermittlungsverfahren sind bereits durch die Kriminalpolizei Rostock übernommen worden.



i.A. Florian Müller



Polizeiinspektion Güstrow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell