POL-HWI: Polizeieinsatz im Bereich der Bertolt-Brecht-Schule

Wismar (ots) -



Am heutigen Vormittag wurde die Wismarer Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann mehrfach unbefugt das Gelände der Bertolt-Brecht-Schule betreten und zudem versucht hätte, ins Schulgebäude zu gelangen.



Daraufhin wurden zwei Funkstreifenbesatzungen zur genannten Schule eingesetzt. Die Kräfte vor Ort konnten den 19-jährigen, ukrainischen Mann im Umfeld der Schule feststellen. Während der Identitätsfeststellung und Durchsuchung widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen, so dass er schließlich kurzzeitig gefesselt werden musste.



Die Einsatzkräfte sprachen dem 19-Jährigen einen Platzverweis für den Bereich aus und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein. Der Grund, warum der Mann die Schule betreten wollte, ist noch nicht abschließend geklärt und daher Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell