POL-SN: 47-Jähriger im Schlossgarten beraubt - Täter flüchtig

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet nach einem Raub zum Nachteil eines 47-jährigen Deutschen um Zeugenhinweise. Die Tat habe sich den bisherigen Erkenntnissen zu Folge am Freitagabend gegen 21:30 Uhr im Schlossgarten nahe des Reiterdenkmals ereignet. Der 47-jährige Geschädigte habe sich bei den Weiden am Ufer der Schlossbucht aufgehalten. Hier näherten sich zunächst zwei Personen. Als diese ihn festhielten, habe ein dritter Täter das Handy des Geschädigten entwendet, zudem wurde sein Portmonee gestohlen. Beim Versuch den Tätern nachzueilen verletzte sich der 47-Jährige. Er machte lautstark auf den Diebstahl aufmerksam. Die Polizei bitten nun im Rahmen des Strafverfahrens um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den drei Tätern machen?



Ersten Erkenntnissen zu folge kann ein Täter wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß

schlank

dunkle lockige Haare

dunkel gekleidet.



Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen gemeldet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell