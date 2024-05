POL-HRO: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung gestellt

Rostock (ots) -



Nachdem ein 30-jähriger Mann eine 19-Jährige belästigt haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei Rostock.



Nach ersten Erkenntnissen trat die 19-jährige Deutsche am vergangenen Freitag, 25.05.2024, gegen 19:00 Uhr aus dem Toilettenbereich eines in der Innenstadt gelegenen Einkaufszentrums. Dort soll sie der alkoholisierte Tatverdächtige zunächst zurückgedrängt und sexuell belästigt haben. Die Geschädigte konnte sich im weiteren Verlauf von dem Mann entfernen und informierte umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten den 30-jährigen Syrer, aufgrund der guten Beschreibung, im Nahbereich antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.



Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er sofort nachkam.

Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



