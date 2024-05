POL-HST: Diebstahl von Werkzeugen und Arbeitsgeräten - die Polizei bittet um Mithilfe

Landkreis V-R (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in mehreren Fällen des Diebstahles in besonders schwerem Fall und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Ein 53-Jähriger stellte fest, dass sein Dienstwagen im Negaster Weidenring mutmaßlich in der Zeit vom 10.5.2024, 13:30 Uhr bis 25.05.2024, 11:00 Uhr aufgebrochen und Werkzeug im Wert von etwa 3.500 Euro entwendet wurde. Der verursachte Sachschaden beträgt 500 Euro.



Weiterhin meldete ein 62-jähriger den Aufbruch seines Firmentransporters in Richtenberg (Bahnhofstraße). Aus diesem wurden mutmaßlich in der Zeit vom 23.05.2024, 17:30 Uhr bis 24.05.2024, 8:00 Uhr mehrere Werkzeuge entwendet. Hier entstand ein Stehlschaden (hochwertige Maschinen und Akkus) zwischen 5.000 und 6.000 Euro, der Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert.



Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum in Negast oder Richtenberg etwas Auffälliges beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Grimmen unter 038326 570, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder andere Dienststelle zu wenden.



Alle Beteiligten in dieser Pressemitteilung sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell