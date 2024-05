POL-HST: Trunkenheitsfahrt endet glimpflich durch aufmerksame Zeugen

Miltzow (ots) -



Am 24.05.2024 gegen 18:08 Uhr wurde die Polizei auf die B96, Fahrtrichtung A20 gerufen, weil ein LKW-Fahrer dabei beobachtet wurde, dass er mit seiner Sattelzugmaschine mit Kipper mutmaßlich mehrfach Schlangenlinien fuhr.



An der Anschlussstelle Miltzow (Höhe Bushaltestelle Abzweig Wilmshagen) gelang es den Beamten, den 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer zu stoppen. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,75 Promille.



Der LKW-Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus Bartmannshagen gebracht, sein Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel der Sattelzugmaschine sichergestellt.



