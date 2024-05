POL-SN: Verkehrsunfallstatistik 2023 für die Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



In der Landeshauptstadt Schwerin registrierte die Polizei im Jahr 2023 insgesamt 3.046 Verkehrsunfälle. Das sind 78 mehr als im Jahr zuvor (+2,6%). Ursächlich für die Zunahme der Unfallzahlen war die erhöhte Registrierung von Verkehrsunfälle mit Sachschäden (+3,6%). Zwar sind die im Straßenverkehr verletzten Personen (-12,9%) rückgängig, dennoch hat sich die Anzahl der getöteten Verkehrsteilnehmer erhöht. Auf den Straßen von Schwerin starben letztes Jahr sechs Personen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen. Im Jahr 2022 waren es zwei, davor zwei jahrelang keine. Im aktuellen Jahr registriert die Polizeiinspektion Schwerin bereits einen Verkehrstoten.



Bei den getöteten Verkehrsteilnehmern im Jahr 2023 handelt es sich um zwei Fußgänger, zwei Kradfahrer und zwei PKW Insassen. Die 82- und 90-jährige Fußgängerinnen wurden von einem Kraftfahrzeug erfasst und erlagen ihren Verletzungen. Ein 21-jähriger Kradfahrer verunglückte bei einem Alleinunfall auf der B104 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Nach einem Unfall mit einem Auto, dass aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr fuhr, verstarb ein 53-jähriger Kradfahrer. Bei den beiden getöteten PKW Insassen handelt es sich um ein Rentnerehepaar. Der 83-jährige Autofahrer kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte auf der L 072 mit weiteren Verkehrsteilnehmern.



Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Schwerin 318 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt (2022= 359), darunter 138 Radfahrer (2022= 153). Trotz des Rückgangs von Unfällen mit Radfahrbeteiligung sind fast die Hälfte der Verletzten im Schweriner Straßenverkehr Radfahrer (46,6%).



Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, PD Nils Rosada, führt zu den Ergebnissen der Verkehrsunfallstatistik 2023 aus: "Ich fordere alle Verkehrsteilnehmer auf sich rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu bewegen und bitte alle Radfahrer einen Helm zu tragen. Seien Sie ein Vorbild für unsere Kinder."



Zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Schwerin zählen "Vorfahrt" (35), "Alkohol und Drogen" (22) und "Abstand" (19).



Bei mehr als die Hälfte aller Verkehrsunfälle handelt es sich um Parkplatzunfälle.



Unfälle mit E-Scootern bilden nach wie vor keinen Schwerpunkt am Unfallgeschehen in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2023 zählte die Polizei insgesamt zehn Unfälle unter Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen.



Im Bereich der Verkehrssicherheit hat die Polizeiinspektion Schwerin zielgerichtete Verkehrskontrollen durchgeführt sowie verkehrserzieherische Maßnahmen ergriffen.



Im Rahmen von Verkehrskontrollen leiteten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schwerin knapp 4.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeiten ein und stellte über 350 Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr fest.



Weiterhin führten die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Schwerin im Jahr 2023 154 Veranstaltungen zur Verhinderung von Verkehrsunfälle durch. Sie erreichten über 3.400 Teilnehmer unterschiedlichstem Alter aus Schwerin. Im Fokus der Veranstaltungen lagen Kinder, denen richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr in den Modulen Schulwegsicherung und Fahrradausbildung vermittelt wurden.



Darüber hinaus wurden Maßnahmen der Polizei zur Verhinderung insbesondere schwerer Verkehrsunfälle mit Radfahrbeteiligung mit einer offensiv ausgerichteten Öffentlichkeitsarbeit begleitet. #blauesRad



