POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Toitenwinkel

Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt, nachdem es am späten Sonntagabend auf einem Parkplatz im Stadtteil Toitenwinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Bedrohung gekommen war.



Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen einem 56-jährigen Deutschen und zwei aus Pakistan stammenden Männern (17,51 Jahre) zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche in gegenseitig verübte körperliche Übergriffe mündete. Zudem soll der 56-Jährige im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf die 17- und 51- jährigen Männer gezielt und diese damit bedroht haben.



Die durch Zeugen alarmierten Polizeibeamten begaben sich unmittelbar zum Einsatzort und konnten die Personen vor Ort trennen. Bei dem 56-Jährigen konnten eine Schreckschusswaffe und zwei Cuttermesser aufgefunden werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,3 Promille. Der Tatverdächtige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab.



Die Polizeibeamten nahmen vor Ort mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, auf. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



