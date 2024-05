POL-HWI: Unbekannte brechen Transporter auf und entwenden diverse Werkzeuge

Gadebusch (ots) -



Nachdem Unbekannte am zurückliegenden Wochenende einen Transporter in Gadebusch aufgebrochen und darin befindliches Werkzeug entwendet haben, ermittelt die Kriminalpolizei.



In der Nacht vom 25. zum 26. Mai 2024 sind der oder die unbekannten Täter gewaltsam in das in der Jarmstorfer Straße geparkte Fahrzeug eingedrungen und haben darin befindliche Werkzeug entwendet. Die Täter verursachten dabei einen Gesamtschaden von über 6.000 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufbruch des Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



