POL-HRO: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Rostock Lütten Klein

Am vergangenen Donnerstag, 23.05.2024, gegen 13:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte im Stadtteil Lütten Klein einen Haftbefehl gegen einen 53-jährigen Deutschen zu vollstrecken.

Als die Beamten dem 53-jährigen Mann den Haftbefehl eröffneten, schlug dieser mit einem Gehstock unvermittelt auf die eingesetzten Beamten ein.

Während der Auseinandersetzung setzten die Beamten auch ein Reizstoffsprühgerät gegen den 53-jährigen Mann ein. Im weiteren Verlauf soll ein 80-jähriger Deutscher versucht haben die Handlungen der Polizeibeamten gegen den 53-jährigen mittels körperlicher Gewalt zu verhindern. Ein 42-jähriger Polizeibeamter sowie der 53-jährige Tatverdächtige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und zur weiteren Versorgung einer Klinik zugeführt. Der verletzte Polizeibeamte war im Anschluss des Polizeieinsatzes nicht mehr dienstfähig.



Um den Antritt einer insgesamt 3-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden, zahlte der 53-jährige Mann letztlich die Geldstrafe.



Gegen die beiden deutschen Männer wurden nun Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sowohl der 53-Jährige als auch der 80-Jährige in Verdacht stehen der Reichsbürgerszene anzugehören.



