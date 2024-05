POL-GÜ: 33-Jähriger bedroht Strandbesucher in Rerik - Polizei stellt Einhandmesser und Munition für Schreckschusswaffen sicher

Rerik (ots) -



Am frühen Abend des 25.05.2024 befanden sich Beamte des Polizeihauptreviers Bad Doberan im Ostseebad Rerik im Einsatz, nachdem durch einen 57-jährigen Hinweisgeber telefonisch mitgeteilt wurde, dass mehrere Strandbesucher durch eine männliche Person mittels Messer sowie durch das Hantieren mit Munition bedroht worden sein sollen.



Gegen 17:50 Uhr soll es ersten Erkenntnissen zu dem Sachverhalt in der Nähe des Strandparkplatzes "Teufelsschlucht" gekommen sein. Wie Zeugen zu Protokoll gaben, soll der 33-jährige Deutsche zuvor mehrere Personen auf die Herausgabe von Zigaretten sowie alkoholhaltigen Getränken angesprochen haben. Um dessen Forderung zu untermauern, habe der Mann u.a. ein Messer und ein Pistolenmagazin aus seiner Bekleidung herausgezogen und dieses vor den jeweils Geschädigten mit dazugehöriger Munition geladen.



Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen nur kurze Zeit später im Nahbereich feststellen und kontrollieren. Hier wurden die o.g. vermeintlichen Tatmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Munition konnte nach einer ersten Begutachtung als Schreckschussmunition klassifiziert werden. Aufgrund der Äußerungen des Tatverdächtigen, dass er im Besitz weiterer Waffen sei, durchsuchten die Einsatzkräfte nach richterlicher Anordnung auch die Reriker Wohnung sowie weitere genutzte Räumlichkeiten des Mannes. Schusswaffen oder andere gefährliche Gegenstände wurden hierbei nicht gefunden.



Aufgrund des unkooperativen, aggressiven Verhaltens des Tatverdächtigen musste dieser im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, ebenfalls aufgrund richterlicher Anordnung, in Gewahrsam genommen werden, um potenzielle Begehung weiterer Straftaten zu verhindern.



Die eingeleiteten Ermittlungen, u.a. wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



