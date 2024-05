Presseeinladung: Ministerium unterstützt Medizinisches Versorgungszentrum

Am Freitag überreicht Landesinnenminister Christian Pegel eine Förderzusage für eine Sonderbedarfszuweisung über rund 570.000 Euro an Kathleen Bartels, Bürgermeisterin der Stadt Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, um das Medizinische Versorgungszentrum Grabow in einem denkmalgeschützten Haus entstehen zu lassen.

Termin: Freitag, 31. Mai 2024, 9.30 Uhr

Ort: Rathaus Grabow, Am Markt 1,

19300 Grabow, Sitzungssaal

Mit dem Projekt „Stadt.Arzt.Grabow. – Mehr als nur ein Doc“ soll im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein neues Medizin-Zentrum für die ambulante und stationäre Versorgung entstehen.

Mit den Fördermitteln soll das denkmalgeschützte Haus in der Marktstraße 18 saniert und mit einem modernen zweckgerichteten Anbau versehen werden. Es werden Praxisräume, Wartebereiche und notwendige Nebenanlagen entstehen.

Die Arbeiten dazu sollen voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein.