POL-HRO: Verkehrsunfallgeschehen und sonstige Ereignisse im Zusammenhang mit den Unwettern am 26.05.2024 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Am 26.05.2024 kam es zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen auf den

Bundesautobahnen 19 und 20, bei denen nach derzeitigen Erkenntnissen

die Ursache auf die Witterungsverhältnisse und nicht angepasste

Geschwindigkeit zurückzuführen ist.



Um 14:29 Uhr kam ein 70-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW

Audi auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, Höhe Autobahnkreuz

Rostock, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

Mittelschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

32.000 Euro.



Ein 46-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr um

15:13 Uhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Auf Höhe des

Autobahnkreuzes BAB 19/BAB 20 kam der PKW nach links von der Fahrbahn

ab, geriet ins Schleudern und fuhr anschließend in die

Außenschutzplanke. Am PKW und an den Schutzplanken entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.



Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es um 17:42 Uhr auf der

BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock auf Höhe der Anschlussstelle

Neukloster. Ein 69-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW

fuhr auf einen vorausfahrenden PKW Ford mit Anhänger auf. Personen

wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.



Gegen 18:46 Uhr setzte auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, ca. 5

Kilometer vor der Raststätte Fuchsberg, plötzlich starker Regen ein.

Ein 41-jähriger deutscher Fahrzeugführer versuchte seinen PKW VW

abzubremsen, verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam

nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision mit der

Schutzplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca.

25.000 Euro.



Auch auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Berlin, Höhe der Anschlussstelle

Malchow, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen 19:53

Uhr kollidierte die 20-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Peugeot

hier mit der Mittelschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 7.000 Euro.



Auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, ca. 5 Kilometer vor der

Raststätte Fuchsberg, geriet um 19:58 Uhr der PKW Hyundai eines

54-jährigen deutschen Fahrzeugführers in einer Senke bei Starkregen

ins Schleudern und kollidierte rechtsseitig mit der

Außenschutzplanke. Es entstand Sachschaden am PKW und der

Schutzplanke in Höhe von ca. 20.000 Euro.



Ebenfalls aufgrund von Starkregen kam um 21:48 Uhr der 24-jährige

deutsche Fahrzeugführer eines PKW Toyota nach links von der Fahrbahn

ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wo das Fahrzeug

anschließend zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt

in das Sana Hanseklinikum Wismar verbracht. Das Fahrzeug war nicht

mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000

Euro.



Bereits zwischen 14:25 Uhr und 14:40 Uhr wurde auf der BAB 19 im

Bereich der Anschlussstelle Laage ein Unwetter mit Hagelschlag,

Gewitter und Sturmböen festgestellt. Ein Funkstreifenkraftwagen des

AVPR Dummerstorf regulierte hier kurzzeitig den Verkehr durch eine

Geschwindigkeitsreduzierung.



Infolge des Starkregens kam es gegen 18:38 Uhr auf der BAB 20 in

Fahrtrichtung Rostock, zwischen der Anschlussstelle Neukloster und

dem Rastplatz Fuchsberg, zu einem Erdrutsch. Zur Beseitigung des

Erdreichs durch einen Radlader musste der Hauptfahrstreifen gesperrt

und der Verkehr über den Überholfahrstreifen geleitet werden. Durch

die Autobahnmeisterei wurden weitere Maßnahmen eingeleitet, um ein

erneutes Abrutschen zu verhindern.



Um 19:59 Uhr teilte die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg mit,

dass an einem Landweg zwischen Neuhof und Glasin (Landkreis

Nordwestmecklenburg) ein Baum aufgrund eines Blitzeinschlags brannte.

Aufgrund der Wetterlage zu diesem Zeitpunkt, konnte der Löscheinsatz

der Feuerwehr nicht fortgeführt werden. Der Baum wurde gefällt. Laut

Feuerwehr geht von dem Baum keine weitere Gefahr aus.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell