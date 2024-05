POL-HRO: Suche nach vermisstem 14-Jährigen Mädchen aus Wismar

Wismar (ots) -



Seit dem heutigen Morgen, 26.05.2024, hat das Polizeihauptrevier

Wismar Kenntnis davon, dass ein 14-jähriges Mädchen in Wismar

vermisst wird. Sie wurde am 25.05.2024 gegen 23:00 Uhr das letzte Mal

in ihrer Wohngruppe gesehen.



Weitere Informationen sowie ein Foto der Vermissten sind auf der

Homepage der Landespolizei M-V unter folgendem Link eingestellt:

https://t1p.de/c59r5



Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zur

Feststellung der gesuchten Person, weshalb die Polizei nun um

Mithilfe der Bevölkerung bittet.



Hinweise zu der Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar

unter der TelNr.: 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die

Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



gefertigt:

Lars Pollack

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Wismar



verantwortlich:

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





