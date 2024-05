POL-NB: Hoher Sachschaden nach Einbruch in ein Pfarrhaus in 17109 Demmin -Zeugen gesucht

PHR Demmin (ots) -



Am 26.05.204 07:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Einbruch in das Pfarrhaus der Katholischen Kirchgemeinde "Maria Rosenkranzkönigin" in 17109 Demmin, Reiferstraße mitgeteilt. Daraufhin erfolgte der Einsatz der Kollegen des Polizeihautreviers Demmin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bis dato unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in das Pfarrhaus ein und durchsuchten das Objekt augenscheinlich nach Wertgegenständen. Es wurden diverse Kleinstgegenstände und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Jedoch wurden durch den oder die unbekannten Täter mehrere Türen aufgebrochen und dadurch ein Sachschaden in Höhe von mindesten 10.000 Euro verursacht. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998/2540 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und diverse Spuren am Tatort gesichert.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell