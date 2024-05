POL-HRO: 40-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Schwerin vorläufig festgenommen

Schwerin (ots) -



Am 26.05.2024 kam es am Vormittag zu einem räuberischen Diebstahl an

einer Tankstelle in der Hamburger Allee in Schwerin - Neu Zippendorf.

Hier betrat ein 40-jähriger Mann gegen 10:50 Uhr den Verkaufsraum der

Tankstelle, verstaute zwei Getränke in einem mitgeführten Beutel und

wollte die Räumlichkeit ohne zu bezahlen wieder verlassen. Ein

anwesender Zeuge sprach den Mann zunächst an und versuchte den

Tatverdächtigen festzuhalten. Der Tatverdächtige entriss sich

anschließend aus dem Zugriff des Zeugen und verließ den Verkaufsraum.

Hier wurde der 40-jährige Deutsche von der Tankstellenmitarbeiterin

erneut auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin zog der

Tatverdächtige ein mitgeführtes Messer und hielt es beim Weggehen

weiter in Richtung der Mitarbeiterin.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine Funkwagenbesatzung des

Schweriner Polizeihauptrevieres den Tatverdächtigen wenige Minuten

später feststellen.

Der 40-Jährige ist in der Vergangenheit polizeilich bereits mehrfach

in Erscheinung getreten und erst wenige Tage zuvor aus der Haft

entlassen worden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81

Promille.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des

räuberischen Diebstahls.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



