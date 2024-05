POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der BAB 20

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 26.05.2024 gegen 05:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe der Anschlussstelle Strasburg kam der PKW auf bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchfuhr der PKW mehrere 100 Meter Straßengraben mit zum Teil Busch- und Strauchbewuchs. Anschließend kam der PKW neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde durch einen RTW vor Ort ambulant behandelt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu keinen Verkehrseinschränkungen.



