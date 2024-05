POL-HRO: Arbeitsunfall auf dem Rostocker Seehafengelände

Rostock (ots) -



Am Samstagmorgen, 25.05.2024, ereignete sich auf dem Firmengelände

eines Betriebes im Rostocker Seehafen ein Arbeitsunfall bei dem

55-jähriger Arbeiter schwer verletzt wurde.

Gegen 07:30 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass ein

Arbeiter durch ein Hallendach und anschließend etwa sechs Meter tief

gestürzt ist.

Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten zunächst vor Ort. Zur

weiteren medizinischen Betreuung wurde der 55-Jährige durch eine

Rettungswagenbesatzung ins Rostocker Uniklinikum gebracht. Nach

ersten Einschätzungen vor Ort erlitt dieser eine Ellenbogenfraktur

und eine Kopfplatzwunde.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes waren vor Ort und sicherten

Spuren. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 55-Jährige zur

Überprüfung eines Klimagerätes auf dem Dach. Die Ursache des Sturzes

ist unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das LAGuS wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Erste Überprüfungen durch den Kriminaldauerdienst ergaben keine

Verstöße gegen Sicherheits- bzw. Arbeitsschutzbestimmungen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell