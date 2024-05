POL-NB: Zwei Tatverdächtige nach versuchter schwerer Brandstiftung in Stralsund gestellt

Stralsund (LK V-R) (ots) -



Am 25.04.2024, um 01:43 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Notruf die Mitteilung, dass in Stralsund, Tribseer Damm, ein Sperrmüllhaufen an einem Mehrfamilienwohnblock brennt. Die Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Stralsund trafen zeitgleich mit der Berufsfeuerwehr Stralsund am Brandort ein.

Durch die Feuerwehr konnte den Brand zügig gelöscht werden.



Nach dem Löschvorgang wurde festgestellt, dass das Feuer bereits die Fassade des Gebäudes leicht beschädigt hatte.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht beeinträchtigt.



Durch Zeugen wurden zwei Tatverdächtige beschrieben. Diese konnten durch Polizeikräfte in unmittelbarer Brandortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 35-jährigen deutschen und einen 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus Stralsund.



Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Stralsund dauern an.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell